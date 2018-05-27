27.05.2018, 17:45

В литовской деревне мужчина убил двоих, потом стрелял в полицию и покончил самоубийством

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rus.delfi.ee
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В литовской деревне мужчина убил двоих, потом стрелял в полицию и покончил самоубийством
Glock 17© AP / Scanpix

Вчера вечером в литовской деревне Эйдинтай произошла трагедия. Мужчина застрелил двоих человек, а затем покончил с собой, информирует ru.delfi.lt.

Полиция сообщила, что 26 мая, в 19.30 ч. было получено сообщение о том, что в деревне Эйдинтай мужчина 1949 г.р., из легального пистолета Glock 17, застрелил женщину 1938 г.р. и мужчину 1961 г.р. После этого он покончил с собой.

Как сказал литовскому DELFI представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, мужчина с убитыми родственными связями не связан. Застреленный мужчина был зятем убитой женщины. По словам Матониса, один из убитых — гражданин Латвии. Он жил с женщиной рядом с подозреваемым в убийстве.

"Стрелявший пошел к соседям, и, по предварительным данным, между ними разгорелся конфликт. Убив соседей, мужчина вернулся домой. Полицию вызвала женщина, которая жила со стрелявшим", — рассказал Матонис.

"Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина два раза выстрелил в сторону экипажа. Полицейские потребовали, чтобы он положил оружие, тогда подозреваемый застрелился", — продолжил он. "Сейчас опрашивают свидетелей, назначают экспертизы, расследование займет немало времени", — добавил полицейский.

По сведениям СМИ, подозреваемый конфликтовал почти со всеми соседями.

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