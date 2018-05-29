29.05.2018, 22:00

В Льеже возросло число пострадавших

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Gazeta.ru
EST
Liege
LiegeFoto: JOHN THYS, AFP

Мэр Льежа Вилли Демейер в ходе пресс-конференции, посвященной перестрелке, сообщил, что число пострадавших в результате стрельбы сотрудников полиции возросло до четырех человек, трое из них были госпитализированы, передает RTBF.

”Среди сотрудников полиции есть потери, это две погибшие сотрудницы и еще четверо ранены”, — сказал Демейер.

Информацию об увеличении числа пострадавших до четырех человек также подтвердил глава городской полиции Кристиан Бопер.

”Один получил серьезное ранение, есть угроза его жизни”, — отметил Бопер.

Ранее сообщалось, что прокуратура расследует стрельбу в бельгийском городе Льеж как теракт.

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