В латвийскую экономическую зону вошли корабль и подлодка флота РФ

В эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море в воскресенье вошли корабль и подводная лодка ВМФ России, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

В 15 морских милях от территориальных вод Латвии сегодня замечены корабль класса BS Parchim и подводная лодка класса "Кило", сообщает Delfi.lv со ссылкой на LETA.

Вчера НВС констатировали присутствие в экономической зоне Латвии трех кораблей ВМФ России.

В шести морских милях от морской границы Латвии было идентифицировано учебное судно класса "Смольный", в 13 морских милях от границы находился постановщик буев "Килектор 1" класса "Сура", а в 18 милях — корабль снабжения "Иргиз" класса "Бира".