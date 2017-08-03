В латвийских вузах — недобор даже на бюджетные места

Уже вторую неделю идет дополнительный набор в несколько латвийских университетов и региональных высших школ. В этом году им снова не удалось выполнить план по приему абитуриентов на ряд программ. Причем, как сообщает Lsm.lv, как на платные места, так и на бюджетные.

Больше всего бюджетных мест — у Рижского технического университета (РТУ), свыше 6000. Молодежь поступает туда охотно, но все еще есть и платные, и бюджетные свободные места.

Латвийскому университету (ЛУ), в которому с сентября после бурных баталий все-таки присоединяется Рижская академия педагогики и образования, государством присвоено свыше 5000 бюджетных мест. Тем не менее, объявлен дополнительный набор на 36 бакалаврских программ и 41 магистерскую.

"Это больше половины программ. На многих доступны и бюджетные места. Но не на всех программах дополнительный набор ведется. Независимо от того, закончат ли в этом году среднюю школу 10 тысяч учеников или 9,5 тысячи — это не повлияет на то, смогут ли учиться на политологов 90 человек или 84", — комментирует ситуацию проректор ЛУ Янис Икстенс.

И в университете им. П. Страдиня (3000 бюджетных мест), и в Сельскохозяйственной академии (2600 мест) сейчас ведется дополнительный набор. Трудности в привлечении абитуриентов испытывают и региональные высшие школы. Дополнительный набор в вузы состоится до конца лета.