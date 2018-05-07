В Латвии завели уголовное дело на бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок

Лидер Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок находится в статусе подозреваемого по уголовному делу в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания. Жданок сообщила об этом в своем профиле в социальной сети Facebook.
По словам Жданок, 7 мая она получила предписание явиться в Полицию безопасности 8 мая для дачи показаний: "Однако для всей нашей страны 8 мая — официально отмечаемый День разгрома фашизма и памяти жертв Второй мировой войны, и я уже заранее дала согласие участвовать утром в церемонии у мемориала на братской могиле в Юрмале. Господин Булс (следователь Полиции безопасности Латвии — прим. ред.) тут же предложил мне для визита к нему другую дату — 9 мая. Символично, не правда ли? По традиции я вот уже несколько последних лет отмечаю День Победы в Даугавпилсе, и рано утром во вторник собираюсь направиться именно туда. В конце концов господин Булс не стал настаивать на использовании для нашей встречи именно этих двух важных дней. Мой визит в Полицию безопасности должен состояться утром в пятницу 11 мая".