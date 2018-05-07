07.05.2018, 16:30

В Латвии завели уголовное дело на бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок

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rus.DELFI.lv
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Tatjana ždanok
Tatjana ždanokFoto: Vitaliy Belousov, RIA Novosti

Лидер Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок находится в статусе подозреваемого по уголовному делу в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания. Жданок сообщила об этом в своем профиле в социальной сети Facebook.

По словам Жданок, 7 мая она получила предписание явиться в Полицию безопасности 8 мая для дачи показаний: "Однако для всей нашей страны 8 мая — официально отмечаемый День разгрома фашизма и памяти жертв Второй мировой войны, и я уже заранее дала согласие участвовать утром в церемонии у мемориала на братской могиле в Юрмале. Господин Булс (следователь Полиции безопасности Латвии — прим. ред.) тут же предложил мне для визита к нему другую дату — 9 мая. Символично, не правда ли? По традиции я вот уже несколько последних лет отмечаю День Победы в Даугавпилсе, и рано утром во вторник собираюсь направиться именно туда. В конце концов господин Булс не стал настаивать на использовании для нашей встречи именно этих двух важных дней. Мой визит в Полицию безопасности должен состояться утром в пятницу 11 мая".

Ранее РСЛ выступил с открытым письмом в защиту члена правления партии Евгении Крюковой. В письме сообщается, что после выступления на Вселатвийском родительском собрании Крюкову вызвали в Полицию безопасности (ПБ). Крюкова отказалась давать показания до получения официальной повестки, и 2 мая люди в масках (предположительно, сотрудники ПБ) попытались задержать Крюкову в реабилитационном центре "Вайвари", где она проходит практику. Женщины в тот день не было на месте, говорится в заявлении РСЛ.

В открытом письме упоминается еще один активист русских общественных организаций, который стал "объектом интереса со стороны ПБ". "Мы не будем раскрывать личных данных этого человека в надежде, что полиции, хотя бы на этот раз, все же удастся установить цивилизованный диалог. Мы также призываем Полицию безопасности к рациональному взаимодействию в случае с Евгенией Крюковой и готовы предложить посредничество в целях урегулирования конфликта", — говорится в письме, подписанном Татьяной Жданок и депутатом Европарламента Мирославом Митрофановым.

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Ранее уже сообщалось, что ПБ возбудила уголовный процесс в связи с проходившем в конце марта мероприятием "Вселатвийское родительское собрание", которое было направлено против перевода школьного образования на латышский язык. Организатором мероприятия выступал Русский союз Латвии. ПБ отмечает, что во время мероприятия, направленного против перевода школ нацменьшинств на обучение на латышском языке, могли осуществляться противоправные действия.

Уголовное дело возбуждено за действия, подпадающие под статьи Уголовного кодекса из раздела "За преступления против государства", а также под другие статьи. ПБ возбудила дело, "чтобы предотвратить возможные попытки под прикрытием легитимной деятельности осуществить противоправные действия для достижения противоправной цели, а также с учетом обстоятельства, согласно которым полученные ПБ сведения можно получить только средствами и методами, предусмотренными уголовным делом".

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