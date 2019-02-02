В Латвии вступил в силу запрет на ретрансляцию телеканала "Россия РТР"

Как ранее заявил НСЭСМИ, запрет введен в связи с разжиганием вражды и подстрекательством к войне в передачах этого телеканала "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".

В распространенном НСЭСМИ заявлении указывается, что, например, 22 мая 2018 года в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" ее ведущий недвусмысленно и неоднократно враждебно высказывался об украинцах, называя их бандеровцами, нацистами, антисемитами и бандитами. В свою очередь в передаче "60 минут" 11 января 2018 года российский политик Владимир Жириновский неоднократно призывал начать военные действия на территории Украины, а также оскорбительно высказывался об украинцах.

Перед запретом ретрансляции канала НСЭСМИ провел консультации с латвийскими и международными экспертами, которые заключили, что пропаганда в этих передачах расценивается как разжигание ненависти и вражды по отношению к жителям Украины.

"В условиях гибридной войны рупор кремлевской пропаганды, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, использует свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует тот факт, что "Россия РТР" зарегистрирована не в России, а в Швеции, те есть в ЕС", — подчеркивается в заявлении НСЭСМИ. Совет уведомил о выявленных нарушениях Европейскую комиссию и орган регулирования СМИ Швеции.