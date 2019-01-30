В Латвии ведомство по борьбе с коррупцией проводит обыск в доме и кабинете мэра Риги Нила Ушакова

Журналисты LTV сообщили, что из кабинета мэра Риги Ушакова вышло шесть сотрудников бюро. Они захватили с собой из думы несколько портфелей и полиэтиленовый мешок, в котором, возможно, были папки с документами.

Агентство LETA пишет о четырёх работниках БПБК (KNAB), которых сопровождал секретарь Юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш. У них была папка с документами и свёрток, в котором, возможно, был компьютер. Лиепиньш никаких комментариев о происходящем также не предоставил, сославшись на то, что такие полномочия есть только у руководства думы.

Источники агентства LETA сообщают, что обыск проходил и в доме Нила Ушакова.

Один из лидеров "Согласия" Янис Урбановч сказал агентству LETA, что ему не удается связаться с Ушаковым и что о произошедшем сам он узнал из новостей.

"Нил Ушаков не находится ни в отпуске, ни в командировке, — сказал порталу Delfi исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Рижской думы Угис Видаускис . — О своём местонахождении он мне не отчитывается. Когда мы будем что-то знать, то распространим информацию".

Как сообщают СМИ, Ушаков собирается появиться в думе около 15:00 и 16:00.

Депутат Рижской думы Вилнис Кирсис из "Нового Единства" заявил, что оппозиция повторно начинает собирать подписи за отставку Ушакова.

Происходящее может быть связано с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme. В связи с этим делом в Рижской думе проходил обыск 11 декабря.

Рижский суд Видземского предместья сообщил порталу Lsm.lv, что никаких мер пресечения к Ушакову пока не применялось.