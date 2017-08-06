В Латвии в три раза больше неграждан, чем в Эстонии

Наибольшее количество неграждан Латвии проживает в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, свидетельствуют данные управления дел Гражданства и миграции со ссылкой на местные самоуправления.

По данным на 1 января 2017 года, в Риге проживало 125 444 негражданина Латвии, в Даугавпилсе — 14 266, а в Лиепае — 11 909. Для сравнения: в Екабпилсе на начало года проживали 2347 неграждан, в Валмиере — 1235, это наименьшие показатели среди крупных городов.

В целом в Латвии на начало 2017 года было зафиксировано 242 560 неграждан Латвии, тогда как в 2007-м их количество составляло 392 816 человек. Таким образом, за 10 лет количество неграждан уменьшилось на 150 256 человек.

За последние три года количество неграждан больше всего сократилось в Валмиере и Лиепае. Если в начале 2015-го в Валмиере проживало 1364 неграждан, то теперь — 1235, т.е. их количество уменьшилось на 9,45%. В в Лиепае три года назад проживали 13 139 неграждан, а сейчас — 11 909 (минус 9,36%).

В свою очередь, наименьшие изменения в количестве неграждан за три года произошли в Риге и Вентспилсе. В Риге на начало 2015-го проживали 135 126 неграждан, и за 3 года их количество сократилось на 7,23%, а в Вентспилсе — на 7,26% (в 2015-м в городе насчитывалось 6625 неграждан).

В Эстонии число серопаспортников по состоянию на август прошлого года составляло 80 754 человек. За 10 лет оно сократилось на треть, и если в период 2007-2011 годов число лиц без гражданства сокращалось в среднем примерно на 6000 человек в год (со 125 до 95 тыс.), то начиная с 2012 года процесс замедлился до немногим более 3000 человек в год. Число лиц без гражданства в Эстонии сокращается по трем основным причинам: получение гражданства иностранного государства, получение эстонского гражданства или смерть.

По состоянию на 2016 год в Латвии проживало около 1 958 800 человек, в Эстонии — около 1 316 000.