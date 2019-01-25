В Латвии резко снизилось число жителей, готовых променять "свободу на колбасу"

За почти 20 лет исследований общественного мнения в Латвии самый высокий показатель желания обменять политические свободы на улучшение уровня жизни был зафиксирован в 2003 и 2010 годах. Тогда за такой вариант развития ситуации выступало 45% процентов опрошенных латвийцев — почти вдвое больше, чем в 2018 году. Также высокий показатель "колбасы в обмен на свободу" — в 1999 и 2006 годах (44% "за") и в 2009-м (43% "за").

В прошлом году, помимо 24% высказавшихся "за", еще 30% заявили, что "скорее не согласятся" на предложение поступиться частью своих политических свобод ради того, чтобы в стране улучшилась экономическая ситуация, 26% — "совершенно не согласны". 20% респондентов ответили, что им трудно определиться с ответом.