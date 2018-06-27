27.06.2018, 08:01

В Латвии решено объявить стихийное бедствие государственного масштаба

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rus.DELFI.lv
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Maris Kucinskis
Maris KucinskisFoto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

Совет по управлению кризисами во вторник постановил, что чрезвычайное положение в сельском хозяйстве из-за засухи объявляться не будет, а будет объявлено стихийное бедствие государственного масштаба.


Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, совет считает, что объявлять чрезвычайное положение не нужно с учетом того, что для ликвидации последствий продолжительной засухи нет необходимости применять меры поддержки, которые выходили бы за рамки действующих нормативных актов.

Вместо этого после ознакомления с актуальной ситуацией на селе совет решил передать на рассмотрение в Кабинет министров предложение об объявлении общенационального стихийного бедствия в сельском хозяйстве. Такой статус позволит оказывать помощь фермерам в соответствии с конкретной ситуацией.

Министр земледелия Янис Дуклавс пояснил, что объявление общенационального стихийного бедствия позволит сельхозпредприятиям в случае невыполнения договорных обязательств избежать санкций, например, если из-за засухи они не успеют вовремя закончить проекты с софинансированием ЕС или не выполнят обязательства перед кредитными учреждениями.

В то же время министр подчеркнул, что объявление стихийного бедствия в государстве не означает компенсации ущерба, возникшего из-за засухи.

Как сообщалось, с просьбами объявить чрезвычайное положение в Министерство земледелия обратились 25 самоуправлений, пострадавших от засухи.

Такие просьбы поступили от Вентспилсского, Кулдигского, Мадонского, Цесвайнского, Акнистского, Кандавского, Эргльского, Талсинского, Вараклянского, Гулбенского, Павилостского, Неретского, Тукумсского, Ницского, Резекненского, Айзпутского, Виеситского, Алсунгского, Рундальского, Терветского, Балвского, Салского, Балтинавского, Энгурского и Яунелгавского краев.

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