В Латвии пьяный мужчина пришел устраиваться на работу и угнал машину начальника

10 октября в Огрский участок полиции поступило заявление об угоне машины. Владелец автомобиля пояснил, что лишился его в тот день, когда на работу пришел устраиваться некий мужчина.



На собеседование потенциальный работник явился пьяным, поэтому его попросили прийти в другой день. Но вместо того чтобы спокойно уйти, мужчина приметил во дворе машину, залез в нее, завел и уехал. Угнанный автомобиль принадлежал работодателю.

После того как полицейские получили эту информацию, автомобиль немедленно был объявлен в розыск. В тот же день, ближе к вечеру, сотрудники Баусского участка полиции на дороге Кекава-Скайсткалне заметили заведенную машину. Внутри сидел мужчина, который находился в явном алкогольном опьянении. Проверка на алкоголь показала в выдохе 1,73 промилле. В ходе проверки номеров стало ясно, что это тот самый угнанный автомобиль.

Мужчина 1978 г.р. был задержан. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция возбудила уголовный процесс по статье — кража чужого имущества. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, принудительные работы или денежный штраф. Задержанный мужчина находится в изоляторе.