В Латвии проверяют, есть ли у дочерей Путина секретные счета в латвийском банке

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) начала проверку секретных банковских счетов, которые в Латвии, возможно, имеются у дочерей президента России Владимира Путина. Об этом в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT рассказал председатель КРФК Петерс Путниньш.

"Если у человека нет других ограничений, то и дочери президента России имеют право открыть счет в латвийском банке. Если они не находятся в каких-то санкционных списках. Другое дело, если это происходит при посредничестве каких-то компаний, если там есть какой-то, не знаю, скрытый бизнес или какие-то такие дела, которые могут быть расследованы с точки зрения предотвращения легализации незаконно полученных средств", — пояснил глава КРФК.

По его словам, банки должны автоматически проверять происхождение средств, пишет rus.delfi.lv. "Не важно, идет ли речь о дочерях президента России или о принцессах арабского шейха, которые тоже у нас могут появиться, нет никаких различий в методах проверки происхождения средств", — отметил Путниньш.

Американский журнал Mother Jones, в котором опубликован отрывок из книги о возможном российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, написал, что у дочери президента России Владимира Путина есть секретный банковский счет в Латвии.

Авторы книги "Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump" Майкл Исикофф и Дэвид Корн. Фрагмент книги опубликован в журнале. Издание пишет о планах бывшего президента США Барака Обама отреагировать на российское вмешательство в процесс выборов американского президента.

В частности, авторы книги заверяют, что советник Обама Селеста Уолландер предлагала организовать утечку секретной информации о секретном банковском счете дочери Путина в Латвии, зная, насколько президент России оберегает свою семью.

Впрочем, в публикации не говорится о том, в каком именно банке может быть открыт тот самый секретный счет.