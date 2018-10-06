В Латвии проходят парламентские выборы. Кто победит и как ляжет "русская карта"?

До 2014 года партия являлась составной частью крупнейшего русскоязычного объединения страны Центр Согласие, который прекратил свое существование. Оппоненты партии говорят о ее связях с Кремлем и приводят в пример договор "Согласия" с "Единой Россией", заключенный в 2009 году. Хотя осенью прошлого года этот договор был расторгнут, как заявил латвийским СМИ председатель правления "Согласия" и мэр Риги Нил Ушаков.

На прошлых парламентских выборах в 2014 году социал-демократы "Согласия" уже одерживали победу, но в итоге не вошли в правящую коалицию. Тогда коалицию сформировали три политические силы — правоцентристская партия "Единство", Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение "Все для Латвии", которое ставит во главу угла национальные ценности — укрепление позиции латышского языка, развитие национальной культуры и продолжение реформ в сфере образования.

"Из-за идеологических разногласий с так называемыми латышскими партиями, "Согласию" не удалось найти союзников, и оно снова оказалась за бортом правящей коалиции. После грядущих парламентских выборов эта ситуация может повториться", — уверен политолог Филипп Раевский.

У кого больше шансов на победу

По словам Раевского, "самая главная интрига нынешних выборов — какие же политические силы окажутся у власти". "Партии достаточно ясно обозначили красные линии и дали понять, что не будут сотрудничать с "Согласием", — говорит Раевский. — Скорее всего, формирование правительства возьмет в свои руки Союз "зеленых" и крестьян и Национальное объединение, но сколько партий им еще нужно будет добавить для создания коалиции, — это вопрос", — считает политолог.

Многие опасаются, что с "Согласием" в тандем может вступить популистская партия "Кому принадлежит государство?". По итогам выборов некоторые эксперты пророчат, что они могут даже подвинуть Национальное объединение "Все для Латвии" и занять третье место. Однако политолог, профессор Латвийского университета и декан факультета гуманитарных и социальных наук Юрис Розенвалдс уверен — сформировать правительство из двух партий вряд ли удастся.

"Когда я думаю о будущей коалиции, мне приходит на ум образ пестрого дятла, ведь коалиция, скорее всего, будет состоять не из трех партий, как сейчас, а из пяти или даже шести. Партия "Согласие", скорее всего, останется самой крупной оппозиционной силой. Но вот интересно, как остальные партии будут сотрудничать между собой. Я не представляю, как за одним столом будут сидеть Новая консервативная партия и Союз "зеленых" и крестьян", — отметил в интервью DW политолог.

Голосование по национальному признаку

В местной политической среде до сих пор существует разделение на так называемые "латышские" и "русские" партии. И в Латвии чаще всего голосуют именно по национальному признаку, говорит Юрис Розенвалдс. За русскоязычный электорат борются две партии — "Согласие" во главе с Нилом Ушаковым и партия с более радикальными взглядами — "Русский союз Латвии" во главе с Татьяной Жданок.

"Голосование по этническому признаку до сих пор сохраняется, а ведь другого выбора нет. Не пойдут же люди голосовать за партии, которые не видят проблем русскоязычного населения, например, вопрос образования. Поэтому у русскоязычного электората выбор сужается. Очень интересно будет посмотреть, как русскоязычный электорат отреагирует на тактику "Согласия" — пополнить партийные списки латышскими фамилиями, будут ли их вычеркивать", — комментирует ситуацию Юрис Розенвалдс.

Как агитируют избирателей в Сети

В преддверии выборов больше четверти латвийцев до сих пор не решили, за кого будут голосовать. Партии потратили на агитацию уже более двух миллионов евро, сообщает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Журналист и руководитель центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инге Спринге в беседе с DW отметила, что в этом году активная борьба за голоса избирателей развернулась в интернете. А так как в отличие от традиционных СМИ, в социальных сетях гораздо сложнее контролировать, кто за что платит и какая информация распространяется, Центр ведет мониторинг предвыборной агитации.

В борьбе за голоса избирателей в ход идут различные средства. Например, многие страницы в сети Facebook в преддверии выборов вместо кулинарных рецептов начали предлагать своим подписчикам информацию политического содержания.