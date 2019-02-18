18.02.2019, 18:10

В Латвии полиция предотвратила похищение государственного должностного лица

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rus.DELFI.lv
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Läti politsei
Läti politseiFoto: Delfi.lv

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили похищение государственного должностного лица, сообщила представитель Государственной полиции Латвии Илзе Юревица, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

В операции участвовали антитеррористический отряд "Омега" и сотрудники отдела по расследованию убийств и розыску лиц управления уголовного розыска Госполиции Латвии.

Более подробную информацию полиция предоставит на пресс-конференции, которая состоится 19 февраля, в центральном здании Госполиции Латвии.

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