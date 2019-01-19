В Латвии отменены крещенские купания на Даугаве

В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооруженные для окунания. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, поврежденных конструкций может создавать угрозу для жизни людей.

"Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13:00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские окунания в Риге отменены", — сообщается на официальном сайте Латвийской православной церкви.

Традиционно крещенские купания проводятся в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне, или Богоявление. В основе празднования этого дня лежит крещение Иисуса Христа на реке Иордан.

Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах. Вода, освященная таким образом, по убеждению православных, приобретает особые качества.