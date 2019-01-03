В Латвии осужден мужчина, купивший "шпионскую" ручку и прослушивающие устройства
Суд Видземского предместья Риги приговорил к условному сроку мужчину, который приобрел прослушивающие устройства, а также глушилки сигналов.
Суд Видземского предместья Риги приговорил к условному сроку мужчину, который приобрел прослушивающие устройства, а также глушилки сигналов.
Мужчина заявил, что не является индивидуальным коммерсантом или членом коммерческого общества, занимающегося товарами стратегического назначения. Всего он приобрел пять устройств для прослушки, два из которых оказались в разобранном виде или же без корпуса.
Также мужчина приобрел портативную глушилку и "шпионскую" ручку с функцией аудизаписи. Всю аппаратуру подсудимый хранил в помещениях фирмы, где их во время обыска обнаружили сотрудники Госполиции.
Суд приговорил подсудимого к двум с половиной годам лишения свободы условно.
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