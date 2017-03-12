В Латвии начат сбор подписей за легализацию эвтаназии

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за легализацию в Латвии эвтаназии. Автором инициативы является Петерис Букс.

Об этом пишет латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

По его мнению, эвтаназия необходима, чтобы облегчить страдания от невыносимой боли неизлечимо больных людей или находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Букс считает, что эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим.

Букс отмечает, что эвтаназия должна быть обоснована диагнозом и добровольна и происходить по собственной просьбе больного или его близких, если больной находится без сознания и без надежды его вернуть.

Автор инициативы указывает, что активная добровольная эвтаназия разрешена в таких европейских странах, как Бельгия, Люксембург и Нидерланды, а эвтаназия с помощью врача легальна в Швейцарии и некоторых штатах США.

Вопрос о легализации эвтаназии в Латвии вновь стал актуальным год назад, когда люди пожертвовали всю необходимую сумму в размере 10 000 евро для неизлечимо больного Виестура Бундзиса, чтобы он мог отправиться в Швейцарию и сделать эвтаназию.

Министерство здравоохранения тогда заявило, что легализация эвтаназии не стоит в повестке дня министерства, а тогдашний министр здравоохранения Гунтис Белевич сказал, что Латвия еще не готова к этому.

Нет единой позиции по вопросу об эвтаназии и среди медиков. Известный реаниматолог Петерис Клява выступает в поддержку эвтаназии, так как считает, что у человека должно быть право не терпеть мучения до самой смерти. Однако вопрос об эвтаназии должны решать профессионалы, а не общественность.

Врач-психолог Латвийского онкологического центра Майя Карклиня высказалась против эвтаназии, так как полагает, что в настоящее время латвийское общество ни морально, ни материально, ни юридически к этому не готово. Она убеждена, что современная медицина в состоянии на 100% устранить боль, а уход за неизлечимо больными в Латвии находится на высоком уровне, вопрос только в том, всем ли он доступен.

Юрист, эксперт по медицинскому праву Солвита Олсена в свою очередь считает, что ситуация для людей с неизлечимыми заболеваниями, которым приходится страдать, в Латвии катастрофична, потому что паллиативная помощь людям не доступна, если у них нет денег. "Тот уход, который нам предлагают за счет государства, я не могу назвать паллиативной помощью", — сказала юрист.