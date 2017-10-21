21.10.2017, 21:46

В Латвии на пожертвования построят центр реабилитации украинских солдат

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rus.delfi.ee
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Ukraina armee
Ukraina armeeFoto: Sergei Grits, AP

Весной будущего года в Латвии планируется открыть центр социально-психологической реабилитации для ветеранов антиреррористической операции (АТО) на Украине, сообщил представитель "Общества за восстановление Латвии" Сергей Алексеев.

Центр планируется открыть на народные пожертвования, в Лимбажском крае, рассказывает Rus.Delfi.lv.

Подготовительные работы уже начаты. Центр будет принимать по 25-30 человек на трехнедельный реабилитационный курс. Учреждение будет сотрудничать со специалистами из Адажской больницы и Айнажи, сказал Алексеев.

Центр будет открыт в здании бывшего гостевого дома. Предстоит небольшой ремонт. Клиентов планируется приглашать в сотрудничестве с посольством Украины и воинскими организациями. Центру еще нужна финансовая и практическая помощь, поэтому Алексеев призвал к участию все заинтересованные стороны.

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