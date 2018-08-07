07.08.2018, 14:00

В Латвии на пляже песком насмерть засыпало 10-летнего ребенка


rus.delfi.ee
EST 4
Pille-Triin Raitviir ja Laulasmaa
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок: обвалилась песчаная дюна.

Как рассказала свидетельница происшествия, на высоких песчаных дюнах произошел обвал песка и земли, под которыми оказался погребен 10-летний ребенок, сообщает mixnews.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно раскопали ребенка. Однако медики не смогли реанимировать его.

Информацию о несчастном случае подтвердили в Курземском региональном управлении полиции Сигне Штейнберга. По ее словам, погибший — мальчик 2008 года рождения.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Будьте острожны! Банда молодых и жестоких грабителей держит в страхе центр Таллинна

07.08.2018
2 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Мере пст четыре молодых человека напали на двух мужчин и, применив насилие, отобрали у них мобильный телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Власти Кохтла-Ярве подали в суд иск к бывшему мэру Евгению Соловьеву

07.08.2018
Власти Кохтла-Ярве подали иск к бывшему мэру города Евгению Соловьеву еще в конце мая, однако суд до сих пор его в производство не взял, поскольку выясняет позицию ответчика. Кроме этого, суд предложил сторонам договориться внесудебно, передает rus.err.ee.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО С ДРОНА: Вчерашнюю аварию с летальным исходом в Рапламаа совершила машина Taxify

07.08.2018
Поздним вечером понедельника в Рапламаа произошло тяжкое ДТП, в результате которого скончался 29-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле. 48-летнего водителя фургона, с которым произошло столкновение, доставили в больницу.
Подробнее