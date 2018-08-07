В Латвии на пляже песком насмерть засыпало 10-летнего ребенка

Как рассказала свидетельница происшествия, на высоких песчаных дюнах произошел обвал песка и земли, под которыми оказался погребен 10-летний ребенок, сообщает mixnews.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно раскопали ребенка. Однако медики не смогли реанимировать его.

Информацию о несчастном случае подтвердили в Курземском региональном управлении полиции Сигне Штейнберга. По ее словам, погибший — мальчик 2008 года рождения.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс.