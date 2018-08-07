В Латвии на пляже песком насмерть засыпало 10-летнего ребенка
В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок: обвалилась песчаная дюна.
В пятницу, 3 августа, на лиепайском пляже погиб ребенок: обвалилась песчаная дюна.
Как рассказала свидетельница происшествия, на высоких песчаных дюнах произошел обвал песка и земли, под которыми оказался погребен 10-летний ребенок, сообщает mixnews.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно раскопали ребенка. Однако медики не смогли реанимировать его.
Информацию о несчастном случае подтвердили в Курземском региональном управлении полиции Сигне Штейнберга. По ее словам, погибший — мальчик 2008 года рождения.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс.
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