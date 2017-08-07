В Латвии готовятся к провокациям в ходе учений "Запад-2017"

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад", заверили газету Diena в Министерстве обороны.

Хотя министерство 2 августа получило приглашение направить на учения двух наблюдателей из Латвии, это еще не означает, что будет обеспечена открытость и прозрачность учений, пишет издание.

О том, что во время учений возможны провокации, публично высказались и командующий НВС Леонид Калниньш, и министр обороны Раймонд Бергманис. В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что, хотя сценарий учений предусматривает территориальную оборону России и Беларуси, с учетом сценариев военных учений "Запад 2009" и "Запад 2013" главная проблема в настоящий момент — отсутствие прозрачности.

Ранее американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует силами США в Европе, заявил в интервью агентству Reuters, что представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017".

"Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении", — сказал он.

Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.