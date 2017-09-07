В Латвии Circle K укорили за "презрительное отношение" к монополии госязыка

"На данный момент монополия латышского языка подвергнута опасности сразу в нескольких вопросах", — пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, посвятившая статью проблеме того, как мощный пресс глобализации начинает давить на Латвию — и как местные власти не слишком этому сопротивляются.

"Символически это презрительное отношение демонстрирует канадский топливный концерн Circle K, навязывая латышам свое невыговариваемое название. Однако филолог Ина Друвиете уверена, что это не удастся", — пишет издание. "Невозможно заставить два миллиона латышей правильно выговаривать Circle K ("серкл кей"). Будут "циркули" или "капли" — им (компании) придется с этим смириться. Латышский язык не будет изуродован ради одной высокомерной зарубежной фирмы!" — полагает филолог.

По мнению Друвиете, "в Латвии монополия может быть только у латышского языка". Она с негодованием отзывается и о других происходящих в стране процессах — например, просьбе влиятельного Совета иностранных инвесторов разрешить использование английского языка в госуправлении. Neatkarīgā rīta avīze возмущается формулировкой Совета, которая гласит, что обязательное использование латышского языка для иностранных бизнесменов является "ненужным затягиванием процессов".

Совет иностранных инвесторов просит латвийские власти добавить английскую версию на портале электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов, чтобы иностранцы могли подавать отчетности на универсально используемом во всем мире языке. "Также бизнесмены оценили бы возможность общаться на английском как с самой Службой госходохов, так и Советом по конкуренции, Госинспекцией труда, Госинспекцией данных и Центром защиты прав потребителей". Как пояснила газете исполнительный директор совета Марта Яксона, "использование английского языка наряду с латышским облегчило и послужило бы развитию предпринимательства — и для инвесторов, и для фирм, в том числе дочерних".

Газета констатирует, что Министерство экономики в этом вопросе "благосклонно относится к инвесторам", заявив, что "для создания привлекательной среды в Латвии важно способствовать использованию английского языка в важнейших предоставляемых государством услугах для бизнесменов".

Однако на страже интересов латышского языка стоит Центр госязыка (ЦГЯ), который категорически отвергает идею зарубежных предпринимателей. "В отношении иностранцев был бы ликвидирован единственный мотивационный механизм для их интеграции в латышское общество", — уверены в Центре.

В ЦГЯ отмечают — велик риск того, что латышский язык не выдержит конкуренции с английским и потеряет свои позиции еще больше. "Практика показывает, что при одновременном использовании двух языков, из которых у одного имеется много носителей, а у другого — мало, с течением времени меньший язык вынужден отступить под натиском большего", — пояснили газете представители Центра госязыка.