В Латвии Центр госязыка создает приложение для сообщений о нарушениях закона

Центр государственного языка (ЦГЯ) разрабатывает приложение, в котором можно будет сообщать о нарушениях закона о госязыке.
Инициатором разработки приложения стало Министерство юстиции, отметившее, что аналогичные приложения уже используют Рижская муниципальная полиция и Государственная служба окружающей среды.
Приложение планируется разработать до конца года. Его цель — расширить участие общества в охране государственного языка. Сообщать можно будет не только о нарушениях, но и об образцовой практике употребления госязыка.
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