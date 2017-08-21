В Лас-Вегасе скончался американский комик Джерри Льюис

В Лас-Вегасе в возрасте 91 года скончался американский актер, певец и один из самых успешных комиков Голливуда Джерри Льюис.

В заявлении семьи Льюиса говорится, что он умер естественной смертью у себя дома.

По данным американских СМИ, актер страдал от диабета и в течение нескольких лет боролся с раком.

Джерри Льюис начал выступать на сцене в возрасте пяти лет.

Он снялся в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и многих других.

Их комедийный дуэт с певцом Дином Мартином имел огромный успех; за 10 лет сотрудничества (с 1946 по 1956 годы) они снялись в 16 фильмах.

Впоследствии была выпущена серия комиксов "Приключения Дина Мартина и Джерри Льюиса".

В 1950-х годах Льюис выпустил свой музыкальный альбом, а в 1994 году дебютировал на Бродвее в мюзикле "Чертовы янки".

Помимо актерской карьеры, Льюис выступал в роли режиссера, продюсера, сценариста и композитора.