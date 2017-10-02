02.10.2017, 10:05

В Лас-Вегасе произошла стрельба: двое погибших, более 20 пострадавших

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ИТАР-ТАСС
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Las Vegas
Las VegasFoto: David Becker, AFP

По меньшей мере два человека погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя больницы, в которую были доставлены пострадавшие.

Как сообщается, инцидент со стрельбой произошел на концерте музыки стиля кантри неподалеку от казино Mandalay Bay в понедельник поздно вечером по местному времени (в понедельник мск), передает ТАСС.

Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск.

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