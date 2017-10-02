В Лас-Вегасе произошла стрельба: двое погибших, более 20 пострадавших

По меньшей мере два человека погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя больницы, в которую были доставлены пострадавшие.

Как сообщается, инцидент со стрельбой произошел на концерте музыки стиля кантри неподалеку от казино Mandalay Bay в понедельник поздно вечером по местному времени (в понедельник мск), передает ТАСС.

Огонь был открыт из боевого оружия с балкона отеля. Стрелок или несколько стрелков скрылись с места происшествия, полиция ведет их поиск.