08.04.2018, 13:50

В Крыму электричка столкнулась с маршруткой на переезде: погибли пять человек

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NEWSru.com
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Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

В Крыму электричка на нерегулируемом переезде врезалась в маршрутное такси: погибли пять человек, по уточненным данным, пострадали 12. По факту ЧП начата проверка.

По данным регионального ГУ МЧС, столкновение электропоезда с микроавтобусом Mercedes Sprinter произошло в воскресенье около 11:45 на переезде около города Армянск на севере полуострова.

Как рассказал ТАСС представитель ГУ МЧС, "микроавтобус следовал по маршруту Севастополь — Армянск, после столкновения поезд с рельсов не сошел, в электричке нет пострадавших, все пострадавшие в автобусе". По его данным, "движение электропоездов не нарушено, железнодорожное полотно не пострадало, но нужно время, чтобы микроавтобус, который деформирован, с помощью тяжелой техники оттащить" с железной дороги.

Как сообщили ТАСС в приемном отделении Центральной городской больницы города Красноперекопска, двое пострадавших находятся в реанимации.

Почему маршрутка выехала на переезд, на момент написания заметки не уточняется.

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили о начале доследственной проверки.

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