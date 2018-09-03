03.09.2018, 14:21

В Кремле заявили, что убийство Захарченко не приведет к выходу РФ из минского процесса

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Интерфакс
EST
Kreml, Moskva, Venemaa
Kreml, Moskva, VenemaaFoto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса.

"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", — сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия выйти из переговоров в нормандском формате после убийства Захарченко.

Песков отметил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы сдвинуть Минский процесс с мертвой точки. При этом он заметил, что теракт, в котором погиб Захарченко, не способствует этому процессу.

По его словам, Россия всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона была и остается приверженной минскому процессу.

"Любые переговоры ведутся для достижения результата. Вести переговоры ради самого процесса — это не совсем разумное занятие", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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