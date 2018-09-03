В Кремле заявили, что убийство Захарченко не приведет к выходу РФ из минского процесса(27)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса.
"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", — сказал он журналистам.
Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия выйти из переговоров в нормандском формате после убийства Захарченко.
Песков отметил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы сдвинуть Минский процесс с мертвой точки. При этом он заметил, что теракт, в котором погиб Захарченко, не способствует этому процессу.
По его словам, Россия всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона была и остается приверженной минскому процессу.
"Любые переговоры ведутся для достижения результата. Вести переговоры ради самого процесса — это не совсем разумное занятие", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
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