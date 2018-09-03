03.09.2018, 14:21

В Кремле заявили, что убийство Захарченко не приведет к выходу РФ из минского процесса

 (27)
Интерфакс
EST
Kreml, Moskva, Venemaa
Kreml, Moskva, VenemaaFoto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса.

"После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю, это не означает, что Россия выходит из Минского процесса", — сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли Россия выйти из переговоров в нормандском формате после убийства Захарченко.

Песков отметил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы сдвинуть Минский процесс с мертвой точки. При этом он заметил, что теракт, в котором погиб Захарченко, не способствует этому процессу.

По его словам, Россия всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию минских договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что российская сторона была и остается приверженной минскому процессу.

"Любые переговоры ведутся для достижения результата. Вести переговоры ради самого процесса — это не совсем разумное занятие", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

03.09.2018
В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.
Подробнее



"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

03.09.2018
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала

03.09.2018
Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.
Подробнее


ФОТО: В центре Нарвы автомобиль сбил пожилую велосипедистку

03.09.2018
Сегодня утром около 10.45 в Нарве, на пешеходном переходе на въезде на Петровскую площадь, у Пушкина, 20, автомобиль сбил пожилую женщину, которая была доставлена в больницу, сообщает "Нарвская газета".
Подробнее

Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

03.09.2018
В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО | Смотрите, как живут наши соотечественники в курортной Марбелье

03.09.2018
На местном портале недвижимости появилось интересное объявление — на продажу поступила шикарная, качественно реновированная вилла в Испании, в городе Пуэ́рто-дель-Роса́рио. Примечательно, что дом расположен на расстоянии пешей прогулки от эстонской школы.
Подробнее