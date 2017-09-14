14.09.2017, 19:30

В Кремле сочли провокационным ”нагнетание страстей” вокруг учений ”Запад-2017”

 (19)
Gazeta.ru
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Pool, REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационным ”нагнетание страстей” вокруг учений ”Запад-2017”, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.


По его словам, Минобороны в ходе учений всегда сохраняет ”максимально возможный уровень транспарентности”.

”Поэтому упреки относительно того, что уровень открытости недостаточный, мы не принимаем”, — заявил Песков.

Он отметил, что эти учения проводятся в соответствии с международным правом, и ”нагнетание страстей” вокруг них является провокацией.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин может посетить военные учения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии