09.08.2018, 15:50

В Кремле считают неприемлемым увязывать новые санкции США против РФ с "делом Скрипалей"

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NEWSru.com
EST
Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFoto: Mihhail Metsel, TASS

Кремль отреагировал на новость о намерении США ввести новые санкции против России из-за истории с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с "делом Солсбери", — цитирует ТАСС заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналистам 9 августа. — Мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи".

На вопрос о возможных ответных действиях в отношении США со стороны РФ Песков ответил: "Пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно".

Представитель Кремля назвал намерение США "абсолютно недружественным", которое никоим образом не ассоциируется с конструктивной атмосферой недавней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, передает "Интерфакс".

Впрочем, по словам Пескова, США — это "весьма непредсказуемый участник международных дел", и "сейчас от Вашингтона можно ожидать что угодно". При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с США, несмотря на информацию о возможном введении новых санкций Вашингтона в отношении Москвы.

Отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к новым американским санкциям США, касающимся финансовой сферы, Песков заявил, что на фоне "продолжающейся непредсказуемости" заокеанских партнеров России удается держать свою финансовую систему в надлежащем состоянии, несмотря на западные ограничения.

Накануне некий представитель Госдепартамента США высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов заявил, что США введут новые санкции против России в связи с "делом Скрипалей". По его словам, в результате применения отравляющего вещества "Новичок" в британском Солсбери Москва нарушила международное право. В соответствии с законом 1991 года применение какой-либо страной биологического и химического оружия влечет ограничительные меры со стороны США.

Первый этап новых санкций, как ожидается, будет введен 22 августа. Часть санкций в рамках этого этапа будет дублировать уже существующие ограничения. Второй пакет санкций подразумевает, в частности, минимизацию внешнеторговых связей и запрет на полеты "Аэрофлота" в США. Он вступит в силу в том случае, если РФ не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.

Ранее стало известно о санкционном законопроекте, подготовленного группой американских сенаторов. В нем идет речь, в частности, о санкциях против российского госдолга и ряда крупнейших банков.

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