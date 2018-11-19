В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа



”Ожидаем, что встреча будет более-менее обстоятельной”, — сообщил Ушаков.

Он добавил, что пока неизвестно о возможном подписании каких-либо документов по итогам переговоров.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о предстоящей встрече ”на полях” саммита G20 в Аргентине во время мероприятий в Париже.