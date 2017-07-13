В Кремле рассказали о "неизвестных спутниках" Путина на Валааме

Владимир Путин прибыл на Валаам в сопровождении спутника — мужчины или женщины, сообщил "Дождь" со ссылкой на сюжет канала "Звезда". В "Мерседесе", которым управлял президент России, был сотрудник службы безопасности, рассказал Би-би-си пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин приехал на Валаам 11 июля не один, а "в сопровождении неизвестного спутника или спутницы", сообщил в среду телеканал "Дождь".

Ссылаясь на кадры видео с прибытием Путина к Спасо-Преображенскому монастырю, на которых президент управляет автомобилем Mercedes ML, "Дождь" пришел к выводу, что президент России хотел открыть дверь, чтобы помочь выйти пассажиру на заднем сидении.

"Неясно, мужчина это или женщина", — сразу оговаривался автор статьи на сайте "Дождя".

Видео, на которое обратил внимание "Дождь", было показано накануне в новостях на телеканале "Звезда". Другие государственные каналы не включили этот фрагмент в свои сюжеты, подчеркивал "Дождь".

В начале сюжета показано, как Путин покидает водительское место кроссовера "Мерседес", после чего открывает заднюю дверь. Там в это время находится человек, а на коленях у него нечто, напоминающее темно-красную сумку. Человек показывает Путину пальцем в сторону. Сам президент при этом без пиджака.

"Открыв дверь, Путин протягивает руку. Возможно, он хотел либо помочь пассажиру выйти, либо взять пиджак с заднего сидения машины, поскольку он одет в рубашку, — написал "Дождь" в расширенном варианте заметки. — Лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые "Дождю" предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Неясно, мужчина это или женщина".

Русская служба Би-би-си попросила прокомментировать сюжет "Дождя" пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

На вопрос Би-би-си о том, кто находился на заднем левом пассажирском сидении автомобиля, когда дверь открыл Владимир Путин, Песков ответил, что там находился один из сотрудников службы безопасности президента.

"Вокруг президента было много неизвестных спутников. Ребята из безопасности", — сообщил он.

Путин прибыл на Валаам накануне и пробудет на острове до четверга, заявил ранее журналистам Песков.

"Вы знаете, президент давно держит под своим контролем, в поле зрения проблемы монастыря, в плане хозяйственной деятельности помогает и в решении других вопросов, вчера он и со святейшим [патриархом Кириллом] общался, общение будет продолжаться", — говорил Песков.

В среду обозреватель радио "Коммерсантъ FM" сообщил, что видел там яхту "Паллада", которую якобы подарил монастырю Путин.

Пресс-служба монастыря опровергла эту информацию. "В 2005 году эта яхта была передана "Лукойлом" в дар Русской православной церкви для пользования Валаамской обители", — сообщили Интерфаксу в пресс-службе.

Радио "Говорит Москва" уточняло, что яхту стоимостью 4 млн долларов построили к 300-летию Петербурга в 2003 году и что она находилась в ведении управления делами президента, но позже была продана нефтяной компании "Лукойл", которая, в свою очередь, передала ее Русской православной церкви.

Путин не первый раз гостит на Валааме. Рассказывая о своих впечатлениях от поездки в 2014 году, президент России говорил, что на Валааме особая атмосфера и есть возможность "сосредоточиться на главном".

В 2012 году игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Мефодий хотел поцеловать руку Путину. Этот эпизод привлек внимание СМИ, а в пресс-службе монастыря его объяснили желанием игумена, уроженца Македонии, выразить его "христианскую любовь как представителя маленького славянского народа к великому русскому народу".