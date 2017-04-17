В Кремле прокомментировали сравнение Трампа с Ким Чен Ыном в программе Киселева

В Кремле призвали не отождествлять с официальной позицией высказывания о президенте США Дональде Трампе, прозвучавшие в итоговой воскресной программе на телеканале "Россия-1".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова ведущего программы Дмитрия Киселева, который высказал мнение, что Дональд Трамп становится менее предсказуемым, чем лидер КНДР Ким Чен Ын.

Песков подчеркнул, что оценки, звучащие на государственном телевидении, близки официальной позиции Москвы не всегда.

"Обычно близка (позиция — ИФ), но не каждый раз. Во многом это авторское телевидение, это авторская программа Дмитрия Киселева. Это именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим и политическим, и международным мировоззрением", — сказал Песков журналистам в понедельник.

"Поэтому это не нужно отождествлять как-то с официальной позицией", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.