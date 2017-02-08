В Кремле отреагировали на убийство Гиви

В убийстве командира батальона ”Сомали” вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых, известного как Гиви, Москва усматривает попытку дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом в среду, 8 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент ”Ленты.ру”.

”Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженная в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной”, — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле отвергают любые обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к убийству Толстых. ”А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий”, — подчеркнул представитель Кремля.

Толстых погиб утром в среду в офисе на базе своего батальона в окрестностях Донецка. Близкий к руководству ДНР источник рассказал ”Ленте.ру”, что кабинет комбата был обстрелян из реактивного огнемета ”Шмель”. Власти республики назвало произошедшее терактом.

Михаил Толстых уроженец Донбасса, служил в украинской армии в танковых войсках. В 2014 году с началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины вступил в ополчение. Во главе батальона ”Сомали” принимал участие в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка.