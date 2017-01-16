Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа прежде, чем давать оценки его инициативам.

В ходе общения с журналистами в понедельник была поднята тема заявлений будущего главы Белого дома, который в интервью газете The Times сказал, что после своей инаугурации предложит РФ сделку по сокращению ядерного потенциала в обмен на отмену антироссийских санкций.

"Давайте все-таки наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента США, и потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам", — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о том, рассматривает ли Россия в принципе возможность сокращения ядерного потенциала.

"Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется, как вы знаете", — сказал Песков.

Касаясь вопроса отмены санкций, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что "санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане", так и в ходе общения с зарубежными партнерами.

При этом пресс-секретарь российского президента согласился с мнением Трампа о том, что НАТО как военно-политическая организация устарела.

"Поскольку НАТО заточена на конфронтации, вся ее структура посвящена идеалам конфронтации, вряд ли ее можно назвать современной организацией, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности", — заключил Песков.