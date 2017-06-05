В Кремле опасаются новых провокаций с химоружием в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Сирии сохраняется угроза провокаций с применением химического оружия, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ просто была неоднократно. И, безусловно, ее опубличивание, конечно, скорее всего, помогало избежать таких провокаций”, — сказал он.

Песков напомнил, что еще по договоренности президента России и экс-президента США Владимира Путина и Барака Обамы была проведена работа по ликвидации запасов химического оружия у властей Сирии.

По его словам, на территории Ирака имели место случаи применения химических отравляющих веществ и террористами, то есть в их руках могут находиться такие отравляющие вещества.

”Как раз Путин и говорил о том, что угроза повторения подобных провокаций, к сожалению, по-прежнему весьма очевидна”, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Путин заявил, что нет никаких доказательств применения военными президента Сирии Башара Асада химоружия в провинции Идлиб.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в ведомстве уверены в постановочном характере репортажей о применении химического оружия в Сирии.