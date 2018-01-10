В Кремле объяснили необходимость усиления обороны Крыма

Размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 — это не угроза кому-либо, а мера по обеспечению безопасности на российско-украинской границе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова в среду, 10 января, передает корреспондент ”Ленты.ру”.

”Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и, скажем так, диверсионная деятельность продолжается, в том числе — вскрытые факты за последние месяцы этой диверсионной деятельности, которые хорошо известны”, — напомнил Песков.

Он подчеркнул, что Россия имеет ”полное суверенное право” принимать все необходимые меры по обеспечению своей безопасности. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли опасения в Кремле в отношении возможной угрозы со стороны Украины.

Ранее стало известно, что в Крыму будет размещен второй зенитно-ракетный дивизион С-400.