В Кремле обратили внимание на резонансное дело против матери ребенка-инвалида

В Кремле заявили, что будут отслеживать ход расследования резонансного уголовного дела о незаконном обороте психотропных веществ в отношении матери ребенка-инвалида.

"Здесь не должно быть места формальному подходу, и конечно, это требует особого внимания. Безусловно, мы обратим на это внимание", — сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о проблеме доступности медицинских препаратов для детей, больных эпилепсией, которая привела к ситуации с возбуждением уголовного дела в отношении москвички, Песков отметил, что "в данном случае речь не идет о доступности лекарств".

"Лекарства были приобретены или они у этой женщины были, она, видимо, решила какие-то "излишки" этих лекарств реализовать. Тем самым она формально, наверное, нарушила законодательство, которое запрещает оборот сильнодействующих препаратов", — сказал пресс-секретарь главы государства.

"Собственно, отсюда и проистекает проблема", — добавил он.

Накануне о намерении изучить материалы этого дела заявили в Генпрокуратуре.