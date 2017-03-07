В Кремле обдумают перенос выборов президента на дату аннексии Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не выработали единое мнение по поводу того, стоит ли проводить выборы главы государства в 2018 году в день присоединения Крыма — 18 марта. Его слова во вторник, 7 марта, передает корреспондент ”Ленты.ру”.

”Пока какой-либо позиции не сформировано. Здесь нужно будет время, чтобы обдумать эту инициативу”, — сказал Песков.

По его словам, решение может быть принято ”в обозримой перспективе”.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил идею проведения выборов президента России в 2018 году в третье воскресенье марта — 18 числа. По его мнению, то, что дата выборов совпадет с ”замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо”.

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3 марта сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым был внесен пакет законопроектов по изменению избирательного законодательства. Документы направлены для работы в профильный комитет — по конституционному законодательству и госстроительству.

Согласно действующему законодательству, выборы президента назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Волеизъявление должно проводиться во второе воскресенье марта. Однако, как отмечают парламентарии, на календарь кампании может повлиять 8 Марта. Тогда выборы переносятся на неделю раньше.

Новые поправки предлагают изменить систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее воскресенье месяца.

В 2014 году в Крыму был проведен референдум, большинство участников которого проголосовали за вхождение полуострова в состав России. 17 марта того же года Владимир Путин подписал указ о признании независимости Крыма, что послужило юридическим основанием о включении его в состав РФ. Договор о вхождении полуострова в РФ был ратифицирован 18 марта.