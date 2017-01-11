В Кремле не имеют компромата на избранного президента США Дональда Трампа, информация по этому поводу является абсолютным вымыслом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что в некоторых западных СМИ появились публикации о сборе Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Сначала CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Трампа, затем портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Полный текст документа приводится во вторник на сайте BuzzFeed, документ представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор — бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США. ФБР называло этот источник "заслуживающим доверия". BuzzFeed тем не менее оговаривается и указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Трамп назвал статью лживой, и позже в твиттере приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.