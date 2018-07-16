В Кремле назвали бесперспективными диалоги о ”возвращении” Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалоги с Россией по поводу ”возвращения” Крыма абсолютно бесперспективны. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам пресс-секретаря, Крым стал одним из регионов России в строгом соответствии с международным правом.

”Предтечей этого решения крымчан и Российской Федерации, принятого впоследствии, были известные события в Киеве, спровоцированные и срежиссированные тоже известно кем”, — подчеркнул Песков.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев рассказал, как ”вернуть” Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.