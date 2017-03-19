В Кремле дали оценку последствиям от присоединения Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединение Крыма стало причиной многих трудностей в экономике страны, и расплачиваться за это придется всем россиянам. В то же время он подчеркнул, что цена "воссоединения народа со своей страной" для России вполне посильна.

"Очевидно, что те международные события и то поведения ряда стран на Западе, которые последовали за воссоединением Крыма и России, привнесли с собой много трудностей. Это те трудности, та цена, которую мы все действительно должны заплатить", — заявил Песков в беседе с РБК.

Он отметил, что считает присоединение Крыма не победой, а "историческим поворотом", который спас целый народ, и за которой мы платим цену. "Велика ли эта цена? Скажу так, она весьма посильна для Российской Федерации. Стоит ли преувеличивать, алармистски преувеличивать размер этой цены?" — добавил пресс-секретарь.

В то же время представитель Кремля считает, что у последовавших за присоединением полуострова проблем есть и позитивные стороны. "Вы хорошо знаете позитивные стороны, в плане пресловутого импортозамещения. Которое на самом деле начинает работать. В плане рывка в сельском хозяйстве. В плане производительности труда. Далеко недостаточно, но пошел процесс, который мы не могли сдвинуть во времена жирования на нефтяных деньгах", — заявил Песков.

Отметим, что согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ, решение о присоединении Крыма к России поддерживают 78% россиян. Они считают, что вхождение полуострова в состав страны принесло ей пользу, а не вред. Еще выше доля россиян, отмечающих положительный эффект присоединения для самих крымчан (89%).

В то же время, согласно подборке от сайта "Заголовки.ru", факты указывают на обратное. Цена за "Крымнаш" оказалась чрезвычайно высока. Возвращение в российскую семью народов Крыма и Севастополя, которые за 60 лет до этого были из нее извлечены, обернулось полным разрушением отношений между Россией и Украиной, между российским и украинским народами, полномасштабной конфронтацией между Россией и Западом и мощнейшим экономическим кризисом в РФ.

За три прошедших года из бюджета России на Крым было потрачено около полутриллиона рублей. Изменения в федеральную целевую программу (ФЦП) финансирования Крыма, бюджет которой рассчитан до 2020 года, вносились уже пять раз и все время в большую сторону. В 2017 году федеральный бюджет выделит на ФЦП 164,8 млрд рублей.

Помимо финансирования ФЦП, Крым получает дотации из федерального бюджета, являясь одним из самых высокодотационных регионов России.

По мнению крымских бизнесменов, нельзя сказать, что после присоединения к России крымчанам работать стало проще. Стало больше бюрократии, появились сложности с украинскими сотрудниками, проблемы с документацией, налогообложением. Присоединение Крыма к России радикально изменило положение во всех ключевых элементах инфраструктуры полуострова, но за три прошедших года ситуация на всех направлениях далека от определенности.