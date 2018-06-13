В Кремле анонсировали переговоры Путина с лидерами ряда стран

Российская президент Владимир Путин встретится в Москве с лидерами ряда стран, включая Азербайджан, Армению, Боливию, Ливан, Белоруссию и Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Сегодня в частности состоятся отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана (Ильхамом) Алиевым, с президентом Руанды (Полем) Кагаме, с президентом Боливии (Эво) Моралесом, с премьер-министром Ливана (Саадом) Харири, с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном, также будет несколько внутренних встреч”, — сказал Песков.

Он также сообщил, что вечером глава государства планирует посетить гала-концерт международных звезд на Красной площади. По его словам, мероприятие будет приурочено к проведению чемпионата мира по футболу.