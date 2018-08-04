В Красноярском крае при крушении вертолета погибли 18 человек

Среди 15 пассажиров Ми-8, направлявшихся на нефтяное месторождение, были работники дочернего общества "Роснефти". Расследование происшествия взял под контроль полпред президента РФ.

В Красноярском крае в субботу, 4 августа, разбился пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТЭЙР Вертолетные услуги", вылетевший с аэродрома города Игарка Туруханского района, сообщает региональное Главное управление МЧС России. В результате погибли 18 человек — 15 пассажиров и 3 члена экипажа. "Это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение", — сообщили "Интерфаксу" в "ЮТЭЙР Вертолетные услуги".

По предварительной информации, Ми-8 задел лопастями подвес грузового вертолета, взлетевшего несколько ранее. При этом вертолет с грузом — трубами для нефтегазовой промышленности — был вынужден сбросить их, чтобы не потерпеть аварию, рассказал собеседник в оперативном штабе на месте ЧС. В числе пассажиров Ми-8, которые направлялись на вахту на одно из месторождений, были работники ООО "РН-Ванкор" (дочернего общества "Роснефти") и подрядных организаций, указывает агентство.