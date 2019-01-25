В Красноярском крае девятиклассник открыл стрельбу из ружья возле школы

В поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края задержан ученик девятого класса, который пытался застрелить одноклассника из охотничьего ружья. Как сообщили телеканалу "360 градусов", ученик пострелял по окнам и машинам возле здания, в саму школу зайти ему не удалось. Позднее власти заявили, что подросток произвел несколько выстрелов в воздух.
Представитель школьной администрации рассказал, что подросток с ружьем пришел на территорию школы, и в фойе его встретил дежурный, который спросил, зачем он пришел. Ученик развернулся и вышел из здания, открыв стрельбу на улице, после чего администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы.
В результате происшествия никто не пострадал. В полиции также добавили, что школьник стрелял в воздух. "Ученик находился на территории школы и выстрелил в воздух четыре раза, в школу не заходил. Занятия в это время были уже закончены", — сказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Владимир Юрченко.
По его словам, о происшествии сообщили в полицию, и на место прибыл участковый. "Он подошел к ученику, который в этот момент был с оружием в руках, и уговорил его отдать ему ружье", — добавил Юрченко.
Стрелка задержали, на месте работает полиция. Один из учеников рассказал, что школьник пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Он успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал.
По данным телеграм-канала 112, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
В школе рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе и находится под опекой бабушки и дедушки. Его собственных родителей лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали также две его сестры и брат, который сейчас находится на домашнем обучении. Глава района Сергей Ермаков подтвердил ТАСС факт инцидента, но никаких подробностей не привел.
В январе прошлого года подобный инцидент произошел в школе N127 в Перми, когда двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет, из них 12 были госпитализированы. Учительница, пытавшаяся защитить школьников, получила 17 ножевых ранений и впоследствии была представлена к медали "За отвагу".
Один из нападавших был учащимся этой школы, второй — бывший ученик. В ходе расследования уголовного дела оба прошли психиатрическую экспертизу, после чего ученик школы был переведен в психиатрический стационар. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера. Другому подростку в декабре прошлого года было назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.
19 января 2018 года девятиклассник в Улан-Удэ напал с топором на учеников седьмого класса и учительницу русского языка и литературы, после чего поджег класс при помощи бутылок с зажигательной смесью. Шесть человек получили ранения, нападавший также был доставлен в больницу после попытки покончить с собой. Впоследствии он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Еще один подобный инцидент произошел в школе в Челябинской области: школьники устроили драку, в ходе которой один из участников потасовки ударил оппонента ножом.