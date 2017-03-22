В Красноярске преподавателя вуза уволили за то, что он показал студентам фильм про ”империю Медведева”

Преподавателя философии и культурологии торгово-экономического института Сибирского федерального университета (СФУ) Михаила Константинова уволили за показ студентам фильма о ”тайной империи” премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом со ссылкой на переписку Константинова со студентами сообщает издание ”Проспект мира”.

По словам Константинова, кто-то из присутствовавших на занятии пожаловался на демонстрацию расследования Фонда борьбы с коррупцией. Затем к делу подключился ректор СФУ Евгений Ваганов, после чего преподавателя уволили.

В самом вузе подтвердили увольнение Константинова по собственному желанию, не называя конкретных причин. Пресс-служба СФУ заметила, что увольнение из-за фильма выглядит, ”как минимум, странно”, поскольку видео находится в открытом доступе и студенты сами могут его посмотреть.

Представитель СФУ не смог оперативно прокомментировать ”Медузе” увольнение Константинова, предложив отправить официальный запрос.

”Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас”, — пишет преподаватель.

Расследование фонда политика Алексея Навального о Медведеве было опубликовано 2 марта. С тех пор видео-версию материала посмотрели 10 миллионов пользователей YouTube.

Официально российские власти никак не прокомментировали расследование, критикуя самого Навального. 17 марта депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запросы в СК, ФСБ, МВД и Генпрокуратуру с требованием проверить изложенные в публикации сведения.