В Красноярске пассажиры два часа ждали вылет при минус 16 из-за прилета Путина

В Красноярске ”Боинг-737” авиакомпании ”Победа” вместе с пассажирами два часа простоял с открытыми дверьми, пока аэропорт ”Емельяново” ждал приземления самолета президента России Владимира Путина. Об этом пассажир этого рейса Григорий Скарченко рассказал ”Радио Свобода”.

По его словам, часть пассажиров автобусом довезли до самолета, вторую группу вывезти из аэропорта еще не успели, когда командир экипажа объявил, что в связи с прибытием официальных лиц аэропорт закрыли, пишет Дождь.

”Буквально через несколько минут командир объявил, что в связи с прибытием официальных лиц (хотя первый раз, кажется, он даже Путина назвал конкретно, потом говорил только „официальные лица”) аэропорт закрыт, причем закрыт даже для сотрудников аэропорта, которых не пускают на перрон. Поэтому, сказал он, мы не можем закрыть двери в самолет, потому что некому убрать трапы. Это были обычные трапы, самолет оборудован двумя выходами, оба они остались открытыми, был сквозняк. На улице было -16, не так уж и холодно, нам повезло”, — рассказал Скарченко.

Ожидание с открытыми дверьми заняло в общей сложности два часа, выпускать рейсы из Красноярска начали уже после того, как аэропорт принял все задержанные прибывающие рейсы. Отопление в это время не включали. Об ожидании Скарченко также написал в ”Фейсбуке”.

По словам пассажира, в начале сотрудник аэропорта зашел в салон и ”закрыл все иллюминаторы с левой стороны”, ничего не объясняя.

”В самолете идет дискуссия о причине закрытия иллюминаторов: это ради безопасности или Путину нас просто видеть неприятно? Судя по тому, в каких мы условиях — второе”, — написала в твиттере еще одна пассажирка Мария Быстрова.

Заставили закрыть окна с одной стороны самолета, время вылета неизвестно, двери закрыть не могут — трапы не успели откатить. Мерзнем и негодуем!— Мария Быстрова (@1408bike_m) February 7, 2018

”Такое издевательство над людьми — это настоящее свинство, а глава государства так показывает свое пренебрежение ко всем гражданам. Это мерзко, это унизительно”, — написал Скарченко в ”Фейсбуке”. ”Как реагировали люди в самолете? На компанию никто не ругался, кто-то просто молчал, а кто-то ругал власти, скажем так”, — рассказал он ”Свободе”.

7 февраля ”по причине прилета первого лица” были задержаны семь рейсов ”примерно на час”, подтвердил ”Тайге.Инфо” источник в аэропорту”Емельяново”. На онлайн-табло аэропорта в расписании на этот день указано, что утром были задержаны 15 вылетающих рейсов.

Пресс-секретарь ”Победы” Елена Селиванова подтвердила ”Новой газете” двухчасовую задержку рейса самолета компании в ”Емельяново”. ”Один рейс попал в особый режим, когда происходила посадка пассажиров, поэтому трапы нельзя было убрать. Один автобус с пассажирами, которых должны были доставить в самолет, пришлось развернуть обратно. Не смотря на то, что был подключен наземный источник питания, всем пришлось несладко”, — заявила она. ”Победа” компенсирует пассажирам пропуск стыковок из-за этой задержки, пообещала она.

Путин в этот день встречался с представителями крупного бизнеса в Красноярске и смотрел, как город готовится к зимней универсиаде 2019 года.