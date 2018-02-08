В Краснодарском крае задержали студента, который затушил сигарету об икону

Полиция задержала студента Егора Гришина, опубликовавшего в инстаграме фото, на котором он тушит сигарету об икону на ограде храма в станице Мартанской, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на управление МВД России по Краснодарскому краю.

Студент задержан за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ (станица Мартанская — часть города). Мировой судья рассмотрит его административное дело 9 февраля, передает Meduza.

”Вместе с тем, доследственная проверка будет продолжена. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, если своими действиями задержанный оскорбил чувства верующих”, — заявили в управлении МВД.

Краснодарская полиция начала проверку после того, как 18-летний Егор Гришин опубликовал в инстаграме фото, на котором он тушит сигарету об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской. Гришин заявили, что снимок — фотомонтаж. При этом настоятель храма иерей Димитрий рассказал, что действительно заметил след от сигареты на иконе.

По Уголовному кодексу за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до трех лет лишения свободы.