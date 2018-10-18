В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок
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Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.
Плитка на вашей кухне подвергается самым разнообразным воздействиям. Саму ее можно почистить довольно легко, но вот затирка между плитками весьма пориста, потому активно накапливает всяческие загрязнения. В магазине вы сможете найти много мощных чистящих средств, однако Furnish Home предлагает приготовить чистящее средство для плиточных швов своими руками.