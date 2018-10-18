18.10.2018, 19:31

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

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Интерфакс
EST
Lennupiknik Viljandi järve ääres
фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.


Самолет упал в воду. Судьба экипажа неизвестна.

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