В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.
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Пять лет мытарств и борьбы с чиновниками: как упорная мать добивалась исполнения не буквы, но духа закона
18.10.2018
Пять лет назад молодой спортивный парень Ээро-Эркки Ребане получил тяжелую травму. Она приковала его в 36 лет к инвалидной коляске. Все эти годы мать Ээро, его семья и друзья боролись, чтобы тот смог снова вернуться домой. Эне, мама молодого человека, обошла множество инстанций, чтобы получить разрешение на установку в их доме лифта — только так он сможет попадать в свою квартиру на третьем этаже и спускаться вниз.
Наш портал уже публиковал эту историю в сокращенном виде. Сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с ней полностью. ДОБАВЛЕН НОМЕР Р/СЧЕТА.
Наш портал уже публиковал эту историю в сокращенном виде. Сейчас мы предлагаем вам ознакомиться с ней полностью. ДОБАВЛЕН НОМЕР Р/СЧЕТА.
Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму
18.10.2018
Прогноз предсказателей погоды: какой будет предстоящая зима и выпадет ли снег к Рождеству
18.10.2018
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Последствия взрыва в Керчи, ”медицинский нацизм” и бомбовое предупреждение ”Солярису”
18.10.2018
ВИДЕО: Хитрый водитель ”нашел альтернативу” тщетному простаиванию в утренней пробке на Пирита теэ. Но полиция не дремлет!
18.10.2018
ФОТО: Единственный банкомат Swedbank в Ряпина установили так высоко, что люди даже не видят экрана
18.10.2018
Как с пользой пристроить лишний урожай яблок или даже заработать на этом и где бесплатно взять яблоки
18.10.2018
Урожай яблок в этом году бьет все рекорды — их столько, что садоводы, чуть не плача, сваливают паданцы в компостные кучи. А что остается делать, если переработать это все физически невозможно? Однако мы так просто не сдаемся — пытаемся найти рецепты по переработке яблок, а также тех, кто готов отдать или продать яблоки тем, кому они нужны, пишет "МК Эстония".
17 октября в спортивном холле Тондираба состоялась презентация грядущего грандиозного хоккейного события Tallinn Hockey Weekend - матчей КХЛ с участием команд "Йокерит" (Хельсинки), "Спартак" (Москва) и "Северсталь" (Череповец). На мероприятии побывала также съемочная группа "Новостей Эстонии" на Первом Балтийском канале. Смотрите сюжет Алексея Иванова и Вячеслава Скалецкого и приходите на игры 26 и 28 октября!
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Tähtaeg: 31.10.2018
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок
18.10.2018
Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.
Плитка на вашей кухне подвергается самым разнообразным воздействиям. Саму ее можно почистить довольно легко, но вот затирка между плитками весьма пориста, потому активно накапливает всяческие загрязнения. В магазине вы сможете найти много мощных чистящих средств, однако Furnish Home предлагает приготовить чистящее средство для плиточных швов своими руками.