В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 Интерфакс EST

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В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.